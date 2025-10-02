menu
Hitachi Energy Dinilai Unggul di Pasar Otomasi Jaringan Global

Hitachi Energy Dinilai Unggul di Pasar Otomasi Jaringan Global

Hitachi Energy Dinilai Unggul di Pasar Otomasi Jaringan Global
Hitachi Energy. Foto dok Hitachi Energy

jpnn.com, JAKARTA - Hitachi Energy menegaskan dominasinya sebagai pemain utama di pasar otomasi jaringan global untuk utilitas transmisi dan distribusi tenaga listrik.

Hal ini tercatat dalam laporan Grid Automation Global Market Study 2024–2029, yang dirilis oleh lembaga riset independen ARC Advisory Group.

Dalam laporan tersebut, Hitachi Energy dinilai unggul berkat portofolio lengkap yang mencakup solusi otomasi jaringan untuk memodernisasi dan mengoptimalkan sistem kelistrikan.

Inovasi ini membantu utilitas listrik di seluruh dunia mentransformasi jaringan tradisional menjadi sistem yang lebih andal, efisien, dan tangguh, siap menghadapi tantangan lanskap energi yang terus berubah.

Temuan ini turut ditegaskan oleh Richard Rys, Direktur Konsultasi di ARC Advisory sekaligus peneliti utama untuk otomasi jaringan.

Dia menekankan otomasi jaringan kini menjadi elemen vital dalam mengoperasikan dan memelihara sistem kelistrikan modern.

“Analisis pangsa pasar kami yang luas terhadap pemasok di ranah yang sangat kompetitif ini menempatkan Hitachi Energy di puncak daftar. Kami percaya warisan mendalam perusahaan di sektor energi, keahlian domain yang luas, ragam dan kedalaman solusi terintegrasi mereka, serta fokus kuat pada digitalisasi dan kemampuan AI/ML akan terus mendorong kepemimpinan mereka di industri,” ujarnya.

Dalam laporan tersebut, solusi otomasi jaringan Hitachi Energy hadir dengan cakupan yang luas: mulai dari grid control and management, outage management, hingga perangkat berbasis AI.

