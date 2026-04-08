Hitachi Luncurkan HMAX Energy, Paket Layanan dan Solusi Berbasis AI

jpnn.com, JAKARTA - Hitachi Energy meluncurkan HMAX Energy, serangkaian layanan dan solusi berbasis AI yang dirancang untuk melindungi infrastruktur energi krusial sekaligus memungkinkan efisiensi operasional.

Melalui kemitraan pelanggan yang terpercaya, HMAX Energy mengoptimalkan perencanaan, prediksi, dan pencegahan yang memperkuat keamanan dan ketahanan energi.

Solusi HMAX dari Hitachi mencakup sektor energi, mobilitas, dan industri, yang merupakan perwujudan dari strategi Lumada 3.0 Hitachi.

Baca Juga: Hitachi Energy Dinilai Unggul di Pasar Otomasi Jaringan Global

HMAX Energy menggabungkan keahlian mendalam dan kemampuan AI terdepan di seluruh rantai nilai, mencakup peralatan infrastruktur energi utama mulai dari produk seperti switchgear dan transformator, hingga seluruh gardu induk, serta sistem kompleks HVDC dan solusi kualitas daya.

HMAX Energy dibangun berdasarkan studi kasus yang kuat, yang menunjukkan bahwa respons darurat yang cepat dan pencegahan kegagalan serta perbaikan dapat mengurangi kerugian pendapatan akibat kerusakan peralatan hingga 60 persen.

Melalui deteksi dini, HMAX Energy juga dapat mengurangi kegagalan transformator hingga 50 persen dan biaya perbaikan hingga 75 persen, sehingga mendukung efisiensi operasional dan ketersediaan jaringan yang lebih besar 3,4.

“Jaringan listrik yang sudah tua saat ini berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ditambah lagi perlu menghadapi berbagai tantangan secara bersamaan, seperti meningkatnya permintaan energi, kompleksitas yang semakin tinggi, kendala rantai pasokan, dan kekurangan tenaga kerja,” kata Wolf Mueller, Managing Director, BU Service.

“Dengan HMAX Energy, kami bermitra dengan pelanggan untuk melindungi infrastruktur krusial, mengantisipasi kegagalan lebih awal, dan menjaga keandalan pasokan listrik," imbuhnya.