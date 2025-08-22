Hitman Solutions Akan Menggelar Konser dari Maestro Qawwali Rahat Fateh Ali Khan

jpnn.com, JAKARTA - Hitman Solutions mengumumkan akan menghadirkan maestro Qawwali, Rahat Fateh Ali Khan ke Malaysia pada 1 November 2025, di Idea Live Arena, 3 Damansara.

Konser yang sangat dinantikan itu akan menjadi momen bersejarah, karena Rahat Fateh Ali Khan akan berkolaborasi dengan putranya, Shahzaman Ali Khan.

Kolaborasi tersebut menandai babak baru dalam kelanjutan dinasti musik Khan yang legendaris.

Baca Juga: Relawan Bakti BUMN Konservasi Mangrove hingga Habitat Dugong di Bintan

“Kami mengadakan konser Rahat Fateh Ali Khan di Singapura pada April 2025, dan tiketnya terjual habis."

"Melihat sambutan yang luar biasa di sana, kami tahu kami harus membawanya ke negara kami sendiri agar penggemar di Malaysia juga dapat merasakan suara Qawwali yang sesungguhnya,” ujar CEO dan Founder Hitman Group Rohit Rampal dalam keterangannya, Jumat (22/8).

Meneruskan warisan dari mendiang pamannya, Ustad Nusrat Fateh Ali Khan, Rahat Fateh Ali Khan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyanyi Sufi paling dan penyanyi playback Bollywood paling terkenal di generasinya.

Dengan karier yang sudah berjalan lebih dari tiga dekade, dia telah tampil di konser-konser di seluruh dunia dan membawakan lagu-lagu legendaris yang jadi andalan, baik di musik qawwali tradisional maupun film.

Para penggemar bisa menantikan penampilan langsung dari lagu-lagu hits terbesarnya, seperti O Re Piya dari Aaja Nachle, balada romantis Teri Meri dari Bodyguard, lagu yang melambungkan namanya, yakni Mann Ki Lagan dari Paap, Afreen Afreen yang mendunia dari Coke Studio, serta lagu yang sarat dengan emosi Dil To Bachcha Hai Ji dari Ishqiya.