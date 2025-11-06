Hitung-Hitungan Peluang Timnas U-17 Indonesia Melaju ke 32 Besar Piala Dunia
jpnn.com - Peluang Timnas U-17 Indonesia untuk mengamankan tiket 32 besar Piala Dunia U-17 2025 belum sepenuhnya tertutup meski menelan kekalahan di laga perdana melawan Zambia.
Di balik hasil 1-3 pada laga perdana itu, tersimpan tekad besar untuk bangkit dan menjaga asa menuju fase knock out.
Peluang Masih Terbuka Lebar
Berdasarkan regulasi, setiap tim yang finis di posisi pertama atau kedua grup akan otomatis lolos ke babak 32 besar.
Namun, jalan lain juga tersedia. Delapan tim peringkat ketiga terbaik di semua grup juga berhak melaju ke fase berikutnya.
Saat ini, Indonesia menempati posisi ketiga Grup H dan berada di urutan ke-10 dalam klasemen peringkat ketiga terbaik.
Artinya, secercah harapan masih menyala, dan semuanya bergantung pada dua pertandingan tersisa.
Misi Meraih Poin dan Menjaga Asa
Enam poin maksimal masih bisa diraih Timnas U-17 Indonesia jika mampu menumbangkan Brasil dan Honduras.
Hasil sempurna itu bisa membawa Garuda Muda melesat ke puncak klasemen.
Peluang Timnas U-17 Indonesia untuk mengamankan tiket 32 besar Piala Dunia U-17 2025 belum sepenuhnya tertutup meski menelan kekalahan di laga perdana.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Brasil Siap Hadapi Ancaman Timnas U-17 Indonesia
- Sebelum Jumpa Brasil, Nova Arianto Punya Pesan Tegas untuk Pemain Timnas U-17 Indonesia
- Belum Habis! Timnas U-17 Indonesia Masih Punya Asa ke Delapan Besar Piala Dunia
- Lengah di Lini Tengah, Timnas U-17 Indonesia Kehilangan Poin Perdana di Tangan Zambia
- Timnas U-17 Indonesia Kalah, Begini Kalimat Nova di Ruang Ganti saat Turun Minum
- Piala Dunia U-17: Timnas Indonesia Kalah dari Zambia dengan Skor 1-3