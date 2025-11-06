Hitung-Hitungan Peluang Timnas U-17 Indonesia Melaju ke 32 Besar Piala Dunia

jpnn.com - Peluang Timnas U-17 Indonesia untuk mengamankan tiket 32 besar Piala Dunia U-17 2025 belum sepenuhnya tertutup meski menelan kekalahan di laga perdana melawan Zambia.

Di balik hasil 1-3 pada laga perdana itu, tersimpan tekad besar untuk bangkit dan menjaga asa menuju fase knock out.

Peluang Masih Terbuka Lebar

Berdasarkan regulasi, setiap tim yang finis di posisi pertama atau kedua grup akan otomatis lolos ke babak 32 besar.

Namun, jalan lain juga tersedia. Delapan tim peringkat ketiga terbaik di semua grup juga berhak melaju ke fase berikutnya.

Saat ini, Indonesia menempati posisi ketiga Grup H dan berada di urutan ke-10 dalam klasemen peringkat ketiga terbaik.

Artinya, secercah harapan masih menyala, dan semuanya bergantung pada dua pertandingan tersisa.

Misi Meraih Poin dan Menjaga Asa

Enam poin maksimal masih bisa diraih Timnas U-17 Indonesia jika mampu menumbangkan Brasil dan Honduras.

Hasil sempurna itu bisa membawa Garuda Muda melesat ke puncak klasemen.