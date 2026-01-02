menu
Hitung Mundur

Oleh: Dahlan Iskan

Hitung Mundur
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Zohran Mamdani baru saja selesai mengucapkan sumpah jabatan. Ia masih di depan mikrofon. Penagih dari Pemkot New York mendatanginya.

"Anda harus membayar sembilan dolar," ujar Michael McSweeney, petugas clerk tersebut.

Hitung MundurZohran Mamdani saat membacakan sumpah di pelantikan yang dilakukan di bekas stasiun kereta bawah tanah New York.--

Wali Kota baru New York itu pun langsung merogoh saku di balik jas hitamnya. Ia mengambil sejumlah uang lembaran. Kelihatannya satu lembar lima dolaran dan empat lembar satu dolaran.

Itulah uang administrasi yang harus dibayar pribadi Zohran Mamdani sebagai wali kota baru. Yakni uang untuk biaya mengarsipkan dokumen pelantikannya itu.

Zohran tidak menerima kuitansi. Atau tanda terima apa pun. Selesai membayar itu petugas lain mendatanginya. Menyodorkan buku pendaftaran yang harus ia tanda tangani. Zohran pun membubuhkan tanda tangan di situ.

"Kini Anda resmi jadi wali kota," ujar petugas tersebut sambil menutup buku.

Pelantikan itu sangat simpel. Tempatnya pun di bekas stasiun kereta bawah tanah. Di bagian tangganya.

