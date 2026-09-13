Hiu Paus Terdampar di Pantai Jembrana, Begini Kondisinya
jpnn.com - Seekor hiu paus yang terdampar di Pantai Pengeragoan, Jembrana, Bali mendapat pengamanan kepolisian agar tidak ada masyarakat yang mendekat.
Pengamanan dilakukan hingga pihak terkait memeriksa kondisi satwa yang ditemukan terdampar pada Sabtu pagi (12/9/2026).
"Dari pola di tubuhnya, diduga kuat ini jenis hiu paus," kata Kapolsek Pekutatan Kompol Benyamin Nikijuluw di Jembrana, kemarin.
Pengamanan lokasi dilakukan setelah polisi mendapatkan laporan dari masyarakat di pesisir pantai Banjar Pengeragoan Dauh Tukad, Desa Pengergoan, Kecamatan Pekutatan.
Selain berukuran besar, satwa laut itu memiliki warna gelap dengan pola bintik-bintik putih serta memiliki sirip di punggung.
Identifikasi lebih lanjut terhadap hewan laut itu masih menunggu ahli dari instansi terkait yang memiliki kompetensi di bidang kelautan dan konservasi.
Kompol Benyamin mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan sendiri terhadap satwa tersebut.
"Jangan menarik, memukul, menaiki, memindahkan maupun mengambil bagian tubuhnya. Kami bersama pemerintah desa dan instansi terkait melakukan koordinasi agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan aman," kata Benyamin.
Seekor hiu paus yang terdampar di Pantai Pengeragoan, Jembrana, Bali mendapat pengamanan kepolisian agar tidak ada masyarakat yang mendekat.
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