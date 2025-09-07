menu
Hivi! Mengajak Penonton Pestapora Dukung Perjuangan Indonesia
Hivi! Tampil Enerjik di Festival Pestapora 2025. Foto: Romaida/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Grup musik Hivi! menghibur pengunjung Festival Pestapora 2025 dengan penampilan yang enerjik pada Minggu (7/9) di JIExpo, Jakarta.

Kendati masih pukul sebelas siang, suasana festival sudah terasa meriah.

Hivi! mengucapkan terima kasih kepada semua pengunjung yang memilih untuk menikmati musik mereka.

Baca Juga:

"Senang kenal kalian semua, salam kenal bagi yang pertama kali menonton Hivi!" kata Ilham Aditama di atas panggung Pestapora.

Hivi! menampilkan lagu-lagu mereka dengan kesan yang berbeda dari biasanya.

Penampilan ini tidak hanya bertujuan untuk menghibur, tetapi juga untuk menyampaikan pesan penting kepada para penonton.

Baca Juga:

"Siang ini kami sedikit tampil dengan kesan pesan yang berbeda," ujarnya.

Hal tersebut terlihat dari tulisan-tulisan di layar yang menyentil soal kondisi politik di Tanah Air.

Hivi! tampil enerjik di Festival Pestapora 2025, mengajak penonton mendukung perjuangan Indonesia.

