HKBP Desak Rp 2 T dari Kasus Korupsi PT TPL Dialokasikan untuk Pemulihan Ekologi
jpnn.com, JAKARTA - Persekutuan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) mendesak agar seluruh dana yang disita dari kasus dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) dialokasikan secara utuh untuk pemulihan Tapanuli Raya.
Desakan tersebut disuarakan langsung oleh Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Victor Tinambunan.
Menurutnya, langkah berani Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung membongkar praktek kecurangan pajak ekspor pulp, harus menjadi pintu masuk pemulihan keadilan bagi rakyat terdampak.
"Kami sangat berharap nilai kerugian negara senilai Rp 2 triliun, atau bahkan lebih, tidak sekadar mengendap di kas umum negara. Bulat-bulat dana pengembalian itu harus dialokasikan kembali ke Tapanuli Raya untuk pemulihan ekologi dan ganti rugi bencana," kata Pdt. Victor, seperti dikutip dari Podcast Jaksapedia.
Pdt. Victor memaparkan, angka kerugian keuangan negara hasil perhitungan sementara Kejagung sebanding dengan hancurnya ruang hidup warga di kawasan perbukitan Tapanuli.
Pembabatan hutan alam menjadi kawasan tanaman monokultur eukaliptus seluas lebih dari 167 ribu hektar oleh PT TPL telah memicu krisis air bersih, kepunahan hayati, hingga rentetan banjir bandang dan tanah longsor mematikan.
"Jika kita kalkulasi, kerugian riil masyarakat akibat rusaknya fasilitas umum, jembatan, rumah ibadah, lahan pertanian yang tertutup material longsor, hingga puluhan korban jiwa, jauh melampaui angka Rp 2 triliun. Oleh karena itu, pengusutan yang dilakukan Kejaksaan Agung memiliki nilai strategis untuk mendanai reboisasi hulu sungai serta kompensasi warga," ungkapnya.
Lebih lanjut, HKBP menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejagung yang tidak hanya menyentuh tindak pidana perpajakan, tetapi terus menguji indikasi kejahatan korporasi secara menyeluruh, termasuk memeriksa saksi-saksi dari Kementerian Kehutanan untuk mengusut asal-usul bahan baku kayu.
HKBP pun berpesan agar tim penyidik Kejagung tetap menjaga integritas teguh dan tidak terpengaruh oleh godaan atau intervensi dari pihak-pihak berkuasa
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