HKCHAM Indonesia Jembatani Bisnis-Investasi RI, Hong Kong & Tiongkok Daratan
jpnn.com, JAKARTA - Hong Kong Chamber of Commerce in Indonesia (HKCHAM Indonesia) resmi diperkenalkan di Shangri-La Jakarta, baru-baru ini.
Kamar dagang tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, pemimpin bisnis, asosiasi, lembaga keuangan, penyedia jasa profesional, serta komunitas bisnis Hong Kong, Tiongkok Daratan, dan Indonesia.
HKCHAM Indonesia hadir sebagai ruang strategis untuk memperkuat kerja sama komersial bilateral sekaligus memperluas konektivitas ke Tiongkok Daratan dan pasar global.
Berlandaskan misi “terhubung lewat Hong Kong, terintegrasi ke Tiongkok, dan berinvestasi di Indonesia”, Kamar Dagang ini menjembatani peluang lokal dengan permodalan, layanan profesional, serta jejaring internasional.
Chairman HKCHAM Indonesia Suwito menilai esensi kerja sama dalam forum melampaui transaksional biasa.
Hong Kong memiliki peran khas menghubungkan Tiongkok Daratan dan Indonesia via pasar keuangan, jaringan perdagangan, dan keahlian profesional.
Kehadiran HKCHAM ini diharapkan dapat mempertemukan mitra untuk kerja sama jangka panjang.
"Pertanyaan yang lebih penting bukan hanya apa yang dapat ditawarkan Hong Kong kepada Indonesia, atau apa yang dapat ditawarkan Indonesia kepada Hong Kong, melainkan apa yang dapat dicapai bersama," ujar Suwito di Jakarta, baru-baru ini.
Hong Kong Chamber of Commerce in Indonesia menjembatani bisnis serta investasi RI, Hong Kong dan Tiongkok Daratan.
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