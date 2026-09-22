HKGN 2026: Formula Hadirkan Pemeriksaan Gigi Gratis untuk Ribuan Warga Cianjur
jpnn.com, CIANJUR - Formula menggelar kampanye kesehatan gigi dan mulut bagi ribuan warga Cianjur, Jawa Barat, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional (HKGN) 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kampanye “Formula Generasi Kuat Indonesia” yang berlangsung pada 11–12 September 2026.
Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Desa Bojong Sabandar, Kabupaten Cianjur, itu menghadirkan sejumlah program, mulai dari edukasi kesehatan gigi, sikat gigi bersama, hingga pemeriksaan gigi gratis.
Formula menargetkan rangkaian kegiatan tersebut menjangkau 7.000 peserta dari berbagai kelompok masyarakat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.000 anak mengikuti edukasi kesehatan gigi dan kegiatan sikat gigi bersama.
Sementara itu, 5.000 masyarakat umum mendapat kesempatan mengikuti pemeriksaan gigi secara gratis sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap layanan kesehatan gigi dan mulut.
Selain layanan pemeriksaan, Formula juga membagikan 15.000 paket sikat dan pasta gigi secara cuma-cuma kepada masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung penerapan kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut secara rutin di rumah.
Managing Director Formula Jenifer Fransisca mengatakan kampanye tersebut merupakan bagian dari komitmen Formula yang telah berjalan selama 40 tahun.
Formula menggelar kampanye kesehatan gigi dan mulut bagi ribuan warga Cianjur dalam HKGN 2026.
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