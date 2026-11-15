HKI Rampungkan Konstruksi Tol Palembang–Betung Seksi 3, Masuki Tahap Serah Terima Pertama

jpnn.com, PALEMBANG - Pembangunan Tol Palembang–Betung Seksi 3 Mainroad memasuki tahap penting. PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) mulai melaksanakan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi pada Kamis hingga Jumat (12–13/11).

PHO merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi sebelum memasuki masa pemeliharaan. Tahapan ini menandakan bahwa pekerjaan dalam lingkup yang diserahterimakan telah selesai dan memenuhi persyaratan teknis maupun administratif sesuai ketentuan kontrak.

Dalam pembangunan tol, PHO juga menjadi bagian dari proses menuju tahapan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) serta pemenuhan persyaratan kelaikan sebelum ruas jalan dapat dioperasikan.

Sekretaris Perusahaan HKI Resnu Aditya Wuladarman menerangkan bahwa pelaksanaan PHO dilakukan terhadap sejumlah pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan.

“Pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan dan memasuki tahapan PHO meliputi Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 3 Mainroad STA 97+000 hingga STA 111+690 serta Gerbang Tol Betung–Jambi Seksi 1A dan Interchange (IC) Betung. Dengan dilaksanakannya PHO ini, HKI memastikan bahwa hasil pekerjaan tersebut telah memenuhi spesifikasi teknis, standar mutu, dan ketentuan kontrak yang berlaku,” terang Resnu, Minggu (15/11/2026).

Adapun dua titik overpass yang berada di STA 99+000 dan STA 110+000 belum termasuk dalam lingkup pelaksanaan PHO kali ini dan akan melalui proses serah terima secara terpisah setelah seluruh persyaratan penyelesaian pekerjaan terpenuhi.

"Melalui pelaksanaan PHO ini, HKI terus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan setiap pekerjaan konstruksi dengan mengedepankan kualitas, keselamatan, dan pemenuhan standar teknis sebagai bagian dari kontribusi perusahaan terhadap pembangunan infrastruktur nasional," tegas Resnu.

Tol Palembang–Betung Seksi 3 Mainroad merupakan salah satu bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Proyek sepanjang 14,69 kilometer ini menghubungkan Interchange (IC) Pangkalan Balai hingga IC Betung di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.