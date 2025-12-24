HKR Perkuat Layanan Rest Area Tol Sumatra Menjelang Nataru

jpnn.com, PALEMBANG - PT HK Realtindo (HKR) memperkuat layanan operasional di seluruh Rest Area yang dikelola di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Langkah ini diambil untuk memastikan Rest Area berfungsi optimal sebagai penyangga keselamatan, pusat layanan darurat, serta ruang istirahat yang aman bagi pengguna jalan.

Penguatan layanan diterapkan di Rest Area pada lima ruas tol strategis yang diproyeksikan mengalami peningkatan trafik signifikan, yaitu Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (TERPEKA), Indralaya–Prabumulih (INPRABU), Pekanbaru–Dumai (PERMAI), Indrapura–Kisaran (INKIS), serta Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (KUTEPAT).

HKR juga menerapkan pengaturan lalu lintas internal secara ketat, mencakup pengelolaan arus masuk-keluar, penataan parkir, serta pengawasan intensif.

Guna mendukung kelancaran operasional di atas total luasan Rest Area kelolaan yang mencapai lebih dari 80 hektar di sepanjang koridor JTTS, HKR menyiagakan total 62 personel tambahan sementara sepanjang Nataru khususnya petugas lapangan, keamanan, dan kebersihan, agar layanan tetap cepat dan responsif.

Direktur Bisnis dan Teknik PT HK Realtindo M. Reza Arisandy menyampaikan bahwa kesiapan Rest Area menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan perjalanan selama Nataru.

“Seiring meningkatnya intensitas penggunaan Rest Area, HKR memperkuat layanan secara menyeluruh. Dengan penambahan personel dan pengaturan trafik yang ketat, kami ingin memastikan Rest Area bukan sekadar tempat singgah, tapi ruang istirahat yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan,” sampai Reza, Rabu (24/12/2025).

HKR juga memastikan seluruh Rest Area beroperasi dengan layanan utama 24 jam, meliputi SPBU, SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), toilet, musala/masjid, area makan, dan fasilitas istirahat pengemudi.