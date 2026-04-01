HKTB & Eiger BErkolaborasi, Rayakan Petualangan Lintas Alam dan Kota

jpnn.com, JAKARTA - Hong Kong Tourism Board (HKTB) berkolaborasi dengan Eiger mengumumkan sebuah inisiatif spesial yang membawa para wisatawan Indonesia semakin dekat dengan ragam pengalaman Great Outdoor di Hong Kong.

Kolaborasi ini merayakan semangat eksplorasi alam dengan menyoroti sisi lain Hong Kong yang jarang terlihat, melampaui ikon pencakar langit serta kehidupan kotanya yang dinamis.

Di tengah hiruk-pikuk energi kota Hong Kong, suasana alam menanti di balik layar yang mengajak para wisatawan untuk sejenak berhenti, bernapas, dan menjelajah.

Dari jalur pendakian pegunungan hingga perairan pesisir dan pulau?pulau sekitarnya, keindahan Great Outdoor Hong Kong hanya berjarak beberapa menit dari pusat kota, menawarkan ragam pengalaman seru dan bermakna yang kini semakin diminati oleh para wisatawan Indonesia.

Regional Director Southeast Asia, Hong Kong Tourism Board, Liew Chian Jia mengungkapkan seiring semakin banyaknya wisatawan Indonesia yang mencari pengalaman perjalanan yang penuh kesadaran dan dekat dengan alam, pihaknya ingin menyoroti berbagai sisi Hong Kong yang belum banyak dikenal, dan ini lebih dari sekadar destinasi urban berkelas dunia.

Hong Kong juga merupakan gerbang menuju ragam petualangan outdoor yang menakjubkan.

"Kolaborasi kami dengan Eiger memungkinkan kami memperkenalkan Hong Kong dengan cara yang terasa autentik dan relevan bagi para wisatawan Indonesia, menjadikan Hong Kong sebagai sebuah destinasi di mana mereka dapat mendaki, bermain paddle, bersepeda, dan menjelajah sambil menikmati perpaduan indah antara alam, budaya, dan atmosfer kota yang menjadikan Hong Kong begitu unik,” ujar Liew Chian Jia.

Kreator konten Indonesia Niky Putra dan Vino merasakan langsung bagaimana aktivitas outdoor di Hong Kong menawarkan petualangan yang seru, menyegarkan dan mudah diakses.