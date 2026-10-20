HMI Minta Kepala Bappisus Investigasi Penyebab Karhutla di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Lingkungan Hidup PB HMI Andi Kurniawan meminta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Letnan Kolonel (Purn) Dr. Aris Marsudiyanto mengusut dan membongkar persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.

Andi mendesak Aris menelusuri penyebab karhutla yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku dan Papua.

Ia berharap Bappisus mengungkap kemungkinan pelanggaran hukum serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.

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“Saya meminta Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto membongkar persoalan karhutla di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku dan Papua. Sebagaimana beliau mengusut dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, persoalan karhutla juga perlu mendapat perhatian serius,” ujar Andi Kurniawan, Senin (19/10).

Menurut Andi, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api dan pemulihan wilayah terdampak.

Selain itu, pemerintah perlu mengungkap penyebab kebakaran secara menyeluruh, termasuk menelusuri dugaan kelalaian maupun pelanggaran hukum.

“Jangan sampai karhutla terus berulang tanpa pengungkapan yang jelas. Jika terdapat indikasi pelanggaran hukum atau keterlibatan pihak tertentu, saya berharap Bappisus menelusurinya secara serius dan transparan,” tegasnya.

Andi menilai pengusutan tersebut penting untuk memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum. Langkah itu juga diperlukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan terus berulang.