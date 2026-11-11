HMP DPR RI Membidik Gibran, Gus Khozin: Enggak Lama-lama, Insyaallah
jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin atau Gus Khozin mengungkapkan dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terus bergulir.
Penggunaan hak konstitusional DPR RI tersebut bisa berujung pada pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden.
Gus Khozin mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan hampir seluruh fraksi di DPR terkait pengajuan hak tersebut.
Menurut dia, komunikasi sejauh ini dilakukan secara informal dengan perwakilan dari delapan fraksi.
"Kami berdiskusi dengan hampir keseluruhan atau delapan fraksi. Kami berkomunikasi secara informal," kata Gus Khozin kepada awak media di DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Dia menjelaskan pembicaraan tersebut belum bisa disebut sebagai sikap resmi kelembagaan karena dilakukan secara personal.
Terkait jumlah anggota Fraksi PKB yang telah menandatangani usulan HMP, Gus Khozin menyebut dukungannya relatif sama dengan fraksi lain.
"Ya sama, lah, hampir sama dengan partai-partai yang lain," ujarnya.
Gus Khozin mengatakan dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat atau HMP terkait Gibran terus bergulir di Senayan.
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