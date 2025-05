HNW Bersama Ratusan Tokoh Parlemen Dunia Surati Trump untuk Hentikan Perang di Gaza

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid alias HNW bersama ratusan tokoh parlemen dan mantan anggota parlemen dari berbagai negara dunia yang tergabung dalam The Free Parliementarians of the World mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Surat tersebut berisi desakan kepada Trump agar agar terlibat aktif dan efektif menghentikan perang dan menyelamatkan kemanusiaan di Gaza, Palestina.

HNW menyampaikan surat tersebut disusun dan ditandatangani pada 11 Mei 2025 oleh lebih 500 anggota parlemen dan mantan anggota parlemen yang tergabung dalam The Free Parliementarians of the World.

Selain HNW, turut mendatangani surat tersebut, yakni Zwelivelile 'Mandla' Mandela yang merupakan cucu Nelson Mandela, serta sejumlah tokoh dari berbagai negara, antara lain Osama al-Nujaifi (mantan Ketua Parlemen dan mantan Wakil Presiden Irak), Abdelilah Ben Kiran (mantan Perdana Menteri Maroko), Aymen Noor (mantan Calon Presiden Mesir).

Selain itu, Abdelmadjid Menasra (Presiden Forum Anggota Parlemen Islam Internasional), Syed Ibrahim Syed Noh (Ketua Komite Palestina di Parlemen Malaysia), dan Profesor Yasin Aktay (mantan Anggota Parlemen Turki).

“Bencana kemanusiaan di Gaza ini telah menewaskan lebih dari 50 ribu nyawa, sehingga tidak dapat disikapi dengan belas kasihan semata, melainkan aksi dan tindakan nyata sesegera mungkin oleh seluruh pihak, utamanya negara-negara berpengaruh di kancah internasional," tegas HNW dalam keterangannya, Selasa (13/5).

Baca Juga: Megawati Usulkan KAA Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina

Oleh karena itu, lanjut HNW, pihaknya sangat menyesalkan dan mengecam keterlibatan dan dukungan berbagai negara besar terhadap zionis Israel dalam menjalankan genosida dan apartheid-nya di Palestina, bukan hanya pada hari ini tetapi sejak 1948 pada peristiwa Nakba.

"Surat yang ditandatangani pada bulan peringatan Nakba ini menjadi peringatan juga bagi semuanya agar jangan sampai terjadi Nakba lagi, di mana terulang kembali kejahatan dan tragedi kemanusiaan besar terhadap Palestina,” tegas HNW.