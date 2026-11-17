jpnn.com - JAKARTA – Hidayat Nur Wahid resmi menjabat ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggantikan Syahrul Aidi Maazat.

Kepemimpinan HNW di BKSAP DPR RI diyakini meningkatkan intensitas dan jangkauan diplomasi parlemen Indonesia di tingkat global.

"Saya meyakini kepemimpinan HNW akan membawa BKSAP makin aktif dan diperhitungkan dalam percaturan diplomasi parlemen internasional," kata anggota BKSAP DPR RI Habib Aboe Bakar dikutip Selasa (17/11).

Habib Aboe menyampaikan itu seusai menghadiri pelantikan HNW sebagai ketua BKSAP DPR RI, Senin (16/11).

Menurut dia, HNW memiliki modal pengalaman kuat dalam diplomasi internasional. Baik itu melalui kiprah di parlemen, maupun keterlibatan dalam berbagai organisasi dan forum internasional.

Pengalaman itu menjadi bekal penting memperkuat peran BKSAP sebagai instrumen diplomasi parlemen Indonesia.

"Beliau bukan sosok baru dalam kerja sama internasional. Pengalaman panjangnya di berbagai forum global menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan diplomasi parlemen Indonesia,” ujar Habib Aboe.

Dia menjelaskan bahwa HNW pernah menjabat ketua BKSAP DPR RI periode 2009–2012.