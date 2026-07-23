HNW Semangati Penerima PKH untuk Sukses, Keluarga Lamine Yamal Jadi Inspirasi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid alias HNW mengajak keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tidak pasif, berputus asa, tetapi optimistis dan justru menjadikan kondisi ekonominya untuk terpacu bangkit dengan terus berjuang.
Apalagi negara melalui Kemensos juga terus menghadirkan program pemberdayaan agar warga mampu Graduasi dari kepesertaan PKH.
HNW mencontohkan kisah perjuangan keluarga pesepak bola muda Spanyol pemenang Piala Dunia 2026, Lamine Yamal dan Nico Williams, yang keduanya berawal dari keluarga imigran miskin.
Namun, kata HNW, dengan optimisme dan kerja keras orang tuanya, kini Lamine Yamal menjadi juara dunia dan melimpah harta, dan karenanya mengangkat status ekonomi dan sosial orangtuanya.
Menurut HNW, kisah keluarga Lamine dan Nico mengajarkan keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk menyerah.
"Justru para orang tua yang saat ini menghadapi keterbatasan ekonomi harus berupaya semaksimal mungkin agar anaknya keluar dari kondisi tersebut dengan meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup mereka yang dalam konteks PKH disebut sebagai graduasi. Kesuksesan tersebut pasti berdampak lintas generasi,” kata HNW ketika melakukan Supervisi P2K2 di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).
HNW menjelaskan PKH dari Kemensos merupakan amanat konstitusi sebagaimana dinyatakan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yakni negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.
Oleh karena itu, meskipun negara juga dalam kondisi terjepit hutang hampir Rp 10.000 triliun, program ini tetap dijalankan dan diprioritaskan.
HNW menjadikan keluarga Lamine Yamal sebagai contoh untuk menginspirasi penerima PKH untuk optimistis bisa sukses
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