Hoaks Punya Dapur MBG, Uya Kuya Laporkan Akun Medsos

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus anggota DPR, Uya Kuya lapor polisi terkait kasus hoaks atau kabar bohong, ke Polda Metro Jaya.

Dia menjadi korban salah satu konten media sosial yang menyebut dirinya memiliki ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Iya benar (laporan Uya Kuya), penyebaran berita bohong," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Minggu (19/4).

Namun begitu, Kombes Pol Budi belum membeberkan secara detail laporan Uya Kuya.

Laporan anggota DPR yang berasal dari fraksi PAN tersebut terdaftar dengan nomor STTP/B/2746/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 18 April 2026 pukul 22.10 WIB.

Uya Kuya melaporkan terkait dugaan Tindak Pidana Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik UU Nomor 1/2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Juncto Pasal 35 Dan Atau Pasal 263 KUHP Dan Atau Pasal 264 KUHP pada 18 April 2026.

Dia sebagai korban lapor polisi setelah melihat unggahan di akun media sosial Threads yang memajang foto dirinya dengan narasi memiliki 750 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Atas kejadian tersebut, Uya Kuya merasa dirugikan sehingga mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi. (antara/jpnn)