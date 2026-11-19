jpnn.com, JAKARTA - Penyebaran hoaks dengan mencatut nama pejabat publik kembali menjadi persoalan di ruang digital.

Informasi yang memelintir pernyataan pejabat dapat membentuk persepsi keliru sekaligus memancing polemik di tengah masyarakat.

Salah satunya informasi yang mengatasnamakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang menyebut kritik masyarakat sebagai aib bagi pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo mengingatkan masyarakat agar tidak mencampuradukkan kritik terhadap pemerintah dengan penyebaran informasi palsu.

Menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus memiliki dasar fakta dan tidak dibangun melalui pernyataan yang direkayasa.

"Kalau pemerintah punya kebijakan yang keliru, ya, silakan dikritik. Itu hak masyarakat, tetapi jangan membuat pernyataan yang tidak pernah disampaikan seseorang, lalu disebarkan seolah-olah benar. Itu bukan kritik lagi, tetapi fitnah. Kita harus bisa membedakan keduanya,” kata Najih.

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Dia menilai pejabat publik harus terbuka terhadap kritik karena setiap kebijakan pemerintah menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Namun, keterbukaan tersebut juga perlu diimbangi dengan tanggung jawab masyarakat dalam menyampaikan informasi.