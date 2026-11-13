Hobi Belanja Jadi Cuan! Perempuan asal Blitar Sukses Bisnis Live Shopping

jpnn.com - Fenomena live shopping di media sosial membuka peluang usaha bagi banyak orang. Salah satunya Luki Alfiati, perempuan asal Blitar, Jawa Timur, yang sukses mengembangkan bisnis melalui platform digital.

Perempuan yang akrab disapa Lucky atau Alpi itu telah menekuni dunia perdagangan online sejak 2016, ketika masih bekerja di Taiwan.

Berawal dari hobi berbelanja, Luki melihat peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjual pakaian secara online.

"Saya memang suka belanja dari dahulu. Awalnya saya berpikir bagaimana caranya agar kebiasaan itu bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan. Akhirnya saya mencoba berjualan pakaian secara online," ujar Luki dalam keterangannya dikutiip Jumat (12/11).

Perjalanan bisnisnya tidak selalu berjalan mulus. Setelah kembali ke Indonesia pada 2022, Luki harus merintis kembali usahanya dari awal.

Dia memulai dengan berjualan pakaian sebelum memperluas bisnisnya ke produk perabotan rumah tangga pada 2024.

Menurut Luki, perkembangan media sosial, khususnya TikTok, telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja.

Konsumen kini bisa melihat produk, berkomunikasi dengan penjual, hingga melakukan transaksi secara langsung melalui fitur live shopping.