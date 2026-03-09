Hobiholidays Luncurkan Sekolah Tour Leader Pertama di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Seiring dengan kebangkitan industri pariwisata, permintaan akan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di sektor ini melonjak tajam.

Menjawab tantangan tersebut, Hobiholidays, salah satu pemain terkemuka di industri travel, membuat sebuah terobosan dengan meluncurkan Tour Leader Academy by Hobiholidays, sebuah program pelatihan tour leader yang komprehensif pertama di Indonesia.

Inisiatif ini lahir dari pengamatan akan tren positif di mana profesi tour leader kini tidak lagi dipandang sebelah mata.

Tingginya antusiasme pada pendaftaran batch perdana yang terisi penuh dalam waktu singkat menjadi sinyal kuat bahwa minat masyarakat, mulai dari generasi muda hingga kalangan profesional, untuk menjadi tour leader semakin meningkat. Mereka tidak hanya datang dengan impian untuk jalan-jalan, tetapi dengan niat serius untuk menjadikan ini sebagai sebuah profesi yang menjanjikan.

"Kami melihat tren yang sangat positif. Banyak peserta datang bukan hanya dengan mimpi jalan- jalan, tapi dengan niat serius menjadikan tour leader sebagai profesi," ujar CEO Hobiholidays Widyo Dedy Nugroho saat ditemui di kantornya kawasan Jakarta Timur.

General Manager Hobiholidays dan Penanggung Jawab Tour Leader Academy Wilson H. Malau menambahkan dengan 100 jam pembelajaran baik teori dan praktek, pihaknya berharap lulusan dapat terserap di industry tour travel selain lulusan terbaik akan dikontrak oleh Hobiholidays.

"Tour Leader Academy dirancang untuk membawa standar baru dalam pelatihan kepemimpinan tur. Program ini berada di bawah naungan ekosistem travel profesional Hobiholidays, yang memastikan bahwa kurikulum yang diberikan relevan dengan kebutuhan industri terkini dengan didampingi oleh praktisi pengajar yang berkompeten," katanya.

Akademi ini menekankan pada pendekatan holistik yang menggabungkan teori dan praktik nyata. Peserta tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga disiapkan secara intensif untuk turun langsung ke lapangan.