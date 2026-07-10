HOKA Luncurkan Clifton PRO untuk Capaian Performa Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Bagi banyak pelari, pencapaian terbaik tidak dibangun dalam semalam.

General Manager Marketing, MAP Aktif Panji Cakrasantana menyadari setiap kilometer yang ditempuh menjadi bagian dari proses panjang untuk membangun konsistensi, meningkatkan kemampuan dan melampaui target pribadi.

Berangkat dari hal tersebut, HOKA memperkenalkan Clifton PRO, generasi terbaru dari seri Clifton yang dikembangkan untuk menemani perjalanan latihan para pelari menuju target berikutnya.

Baca Juga: Maybank Marathon 2025 Antusias Menyambut HOKA Indonesia Sebagai Official Footwear Partner

Panji menyebut sejak pertama kali diperkenalkan pada 2014, seri Clifton telah menjadi salah satu lini road running paling ikonik dari HOKA berkat karakter cushioning yang menjadi ciri khasnya.

“Clifton terus berevolusi mengikuti kebutuhan pelari, hingga kini menghadirkan Clifton PRO sebagai performance trainer dengan pendekatan yang lebih progresif,” jelas Panji.

Dia menjelaskan model pertama yang mengusung teknologi PROGLIDE™+, Clifton PRO menggabungkan kombinasi cushioning premium, geometri yang lebih progresif, serta bobot yang lebih ringan untuk menunjang kenyamanan saat berlari.

“HOKA menghadirkan teknologi yang dapat membantu pengguna menjaga konsistensi latihan sekaligus mempersiapkan diri mencapai target performa berikutnya,” ujar Panji.

Dia menambahkan peluncuran Clifton PRO turut membawa semangat “Lari lagi, lari terus”.