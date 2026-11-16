Holding Perkebunan Nusantara Paparkan Digitalisasi Perkebunan di INNOFOOD 2026

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memaparkan langkah PTPN Group dalam meningkatkan produksi gula dan membenahi operasional perkebunan melalui digitalisasi di INNOFOOD 2026, NICE PIK 2 pada Kamis (12/11).

Kedua agenda itu menjadi bagian dari transformasi perusahaan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

Direktur Produksi dan Pengembangan PTPN III (Persero), Rizal H. Damanik menyampaikan PTPN Group menargetkan produksi gula meningkat dari 882 ribu ton pada 2025 menjadi 2,16 juta ton pada 2028 untuk mendukung swasembada gula konsumsi.

Pada 2030, produksi ditargetkan mencapai 5,46 juta ton untuk mendukung swasembada gula industri.

Melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), PTPN Group bermitra dengan petani tebu untuk memproduksi gula konsumsi.

Digitalisasi dari kebun hingga pemasaran PTPN Group juga mendorong digitalisasi dari kebun, pabrik, hingga pemasaran.

Penerapannya diproyeksikan meningkatkan produktivitas 8–15 persen.

Di tingkat holding, Rizal menyebut potensi penghematan hingga Rp2,2 triliun melalui penerapan teknologi digital dan perbaikan efisiensi operasional.