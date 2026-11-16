Holding Perkebunan Nusantara Paparkan Digitalisasi Perkebunan di INNOFOOD 2026
jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memaparkan langkah PTPN Group dalam meningkatkan produksi gula dan membenahi operasional perkebunan melalui digitalisasi di INNOFOOD 2026, NICE PIK 2 pada Kamis (12/11).
Kedua agenda itu menjadi bagian dari transformasi perusahaan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.
Direktur Produksi dan Pengembangan PTPN III (Persero), Rizal H. Damanik menyampaikan PTPN Group menargetkan produksi gula meningkat dari 882 ribu ton pada 2025 menjadi 2,16 juta ton pada 2028 untuk mendukung swasembada gula konsumsi.
Pada 2030, produksi ditargetkan mencapai 5,46 juta ton untuk mendukung swasembada gula industri.
Melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), PTPN Group bermitra dengan petani tebu untuk memproduksi gula konsumsi.
Digitalisasi dari kebun hingga pemasaran PTPN Group juga mendorong digitalisasi dari kebun, pabrik, hingga pemasaran.
Penerapannya diproyeksikan meningkatkan produktivitas 8–15 persen.
Di tingkat holding, Rizal menyebut potensi penghematan hingga Rp2,2 triliun melalui penerapan teknologi digital dan perbaikan efisiensi operasional.
PTPN Group menegaskan komitmennya untuk mendorong hilirisasi dan memperkuat kolaborasi dengan petani serta mitra BUMN guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Digelar di NICE PIK2, INNOFOOD 2026 Dorong Inovasi & Hilirisasi Pangan Nasional
- INNOFOOD 2026, CropLife Dorong Tiga Pilar Pengelolaan Pestisida Berkelanjutan
- Gelar Raker, Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Program TJSL
- PTPN Group Tandatangani MoU Percepatan Penataan Anak Usaha Rumah Sakit
- Hadir di DTIIF 2026, PTPN III Tampilkan Portofolio Inovasi Olahan Kelapa Sawit
- Holding Perkebunan Nusantara Pantau Kesiapan Operasional 10.070 KDMP