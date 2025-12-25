Holding UMKM Expo 2025 Cetak Capaian Besar Melalui Transaksi Business to Consumer

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sukses menyelenggarakan Holding UMKM Expo 2025 bertemakan “Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” pada 22–24 Desember 2025 di SMESCO Indonesia, Jakarta.

Acara ini menampilkan berbagai produk UMKM unggulan berbagai sektor mulai dari kuliner, fesyen, pertanian, hingga perikanan dan kelautan.

Selain pameran, acara ini pun diisi dengan business macthing, talkshow tematik, dan penandatanganan kerjasama dengan lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM

Tercatat sebanyak 2.171 pengunjung yang hadir dan berinteraksi langsung dengan pengusaha UMKM selama tiga hari berjalannya Holding UMKM Expo 2025.

Selama pelaksanaan kegiatan business matching, telah tercatat potensi transaksi bisnis antara UMKM dengan BUMN, usaha besar, dan mitra lainnya dengan nilai mencapai Rp 79.813.551.000 (Rp79,8 M) yang melibatkan sebanyak 127 UMKM yang terdiri dari UMKM exhibitor dan umum.

Selain kemitraan B2B, capaian transaksi Business to Consumer (B2C) juga menunjukkan hasil yang positif. Pada 23 Desember 2025, tercatat nilai transaksi B2C sebesar Rp 271.985.360.

Hal ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk UMKM.

Deputi Bidang Usaha Menengah Bagus Rachman menyampaikan bahwa melalui Holding UMKM Expo 2025, UMKM tidak hanya memperluas akses pasar tetapi juga meningkatkan kualitas produk melalui sertifikasi, penguatan merek, dan hilirisasi sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.