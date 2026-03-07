menu
Holly Glow Usung Konsep Wellness Modern untuk Perawatan Tubuh

Totok wajah. Foto: dok. Holly Glow

jpnn.com, SERPONG - Tren gaya hidup sehat dan perawatan diri terus berkembang di Indonesia. Tak hanya fokus pada kecantikan, banyak masyarakat kini mencari pengalaman perawatan tubuh yang mampu menghadirkan relaksasi sekaligus menjaga keseimbangan tubuh secara menyeluruh.

Melihat tren tersebut, pebisnis di industri aesthetic, Koko Kriuk, menghadirkan konsep wellness modern melalui brand Holly Glow.

Konsep ini menggabungkan perawatan tubuh, terapi relaksasi, dan perawatan kulit dalam satu pengalaman layanan.

Koko Kriuk telah berkecimpung lebih dari 11 tahun di industri aesthetic dan beauty.

Dari pengalamannya tersebut, dia melihat adanya perubahan kebutuhan konsumen yang kini tidak hanya mengejar hasil estetika, tetapi juga kenyamanan serta pengalaman perawatan yang lebih menyeluruh.

“Banyak orang sekarang tidak hanya mencari treatment kecantikan, tetapi juga ingin merasakan relaksasi dan keseimbangan tubuh setelah menjalani aktivitas sehari-hari,” ujar Koko Kriuk, dalam keterangannya, Sabtu (7/3).

Saat ini Holly Glow hadir melalui dua konsep layanan yang berada di kawasan Gading Serpong.

Gerai yang berada di Ruko Solvang menawarkan pengalaman spa yang lebih eksklusif dengan suasana yang dirancang untuk memberikan rasa nyaman dan tenang bagi pelanggan.

Holly Glow hadir membawa konsep wellness modern dengan layanan perawatan tubuh dan relaksasi.

