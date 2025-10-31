Holy City Rollers Sedikit Berubah Menuju Album Kedua
jpnn.com, JAKARTA - Band rock alternatif asal Jakarta, Holy City Rollers merilis single terbaru yang berjudul Where Have You Been.
Lagu tersebut dirilis berselang hampir dua dekade sejak peluncuran album debut First Chapter of Allordia (2007).
Where Have You Been menjadi lagu yang menandai perubahan warna musik Holy City Rollers.
Dengan melodi-melodi kecil yang mengalir lembut dan vokal yang mengundang untuk ikut bernyanyi, lagu itu bergerak dengan tenang namun tetap menyimpan energi khas.
Melalui nada dan lirik, Where Have You Been terasa seperti momen jeda di antara dua fase kehidupan, antara yang lama dan yang sekarang.
Lagu tersebut menyelami percakapan batin yang penuh pertanyaan, layaknya sebuah surat untuk diri sendiri.
"Pesan yang ingin kami sampaikan secara singkatnya mungkin lebih kepada orang-orang yang keras kepala untuk menghadapi dan menerima perubahan apa pun,” ungkap Holy City Rollers.
Band yang beranggotakan Mesa Sinaga (vokal, guitar), Andrey Miko (bass), Stevanus Shada (drum), dan Alfiando Krishna (gitar) itu mencoba pendekatan baru dalam aransemen dan produksi.
