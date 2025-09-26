Holywings Peduli Ajak Warga Senam AW dan Line Dance di Livehouse Kelapa Gading

jpnn.com, JAKARTA - Holywings melalui program Holywings Peduli kembali menggelar kegiatan positif bagi masyarakat sekitar.

Kali ini, Holywings Peduli bekerja sama dengan Livehouse Kelapa Gading mengadakan acara Senam Sehat yakni Senam AW dan Line Dance yang berhasil menarik antusiasme warga sekitar pada Jumat, 26 September 2025.

Acara berlangsung meriah sejak pagi dengan ratusan peserta dari berbagai kalangan. Dipandu oleh instruktur berpengalaman, sesi Senam AW menjadi pembuka yang penuh semangat. Gerakan sederhana namun energik membuat peserta dari usia muda hingga dewasa dapat mengikuti dengan mudah.

Tidak kalah menarik, rangkaian dilanjutkan dengan Line Dance yang menghadirkan musik ceria dan gerakan kompak. Para peserta tampak antusias mengikuti irama, menjadikan suasana Livehouse Kelapa Gading semakin hidup.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group sekaligus Ketua Program CSR Holywings Peduli berharap kegiatan ini dapat menciptakan lingkungan yang sehat dimulai dengan berolahraga.

"Kegiatan Senam sehat ini adalah komitmen Holywings Peduli untuk mendukung hidup sehat bagi masyarakat. Semoga kegiatan CSR ini bisa menginspirasi dan membawa manfaat yang besar," ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi, Jumat (26/9).

Senam AW merupakan gerakan senam yang diciptakan oleh Andrie Wongso (motivator), gerakan senam untuk pencegahan dan penyembuhan sakit di sekitar persendian lutut, pencegahan osteoporosis dan pengapuran tulang, serta memelihara kesehatan fisik yang prima.

Instruktur senam yang memandu, Susanto menekankan bahwa olahraga ringan seperti Senam AW sangat bermanfaat untuk semua kalangan.

“Senam ini dirancang agar mudah diikuti. Yang penting bukan seberapa kuat gerakannya, tapi konsistensi. Kalau rutin dilakukan, hasilnya akan terasa, baik untuk fisik maupun pikiran.” jelasnya.