Holywings Peduli Bagikan Kacamata Gratis untuk Lansia

jpnn.com, JAKARTA - Holywings Peduli kembali menunjukkan komitmen dalam upaya turut serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

Kali ini, hal tersebut dibuktikan melalui kegiatan Cek Kesehatan Mata Gratis, Seminar Edukasi Kesehatan Mata, dan Pembagian Kacamata Gratis Khusus Bagi Para Lansia.

Kegiatan yang berlangsung di Cecilia Bar, Jakarta, pada Sabtu(11/7/2026) itu diikuti warga lanjut usia dari wilayah kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan.

Mengusung tema 'Mata Sehat, Lansia Bahagia', kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan mata di usia lanjut sekaligus membantu para lansia mendapatkan alat bantu penglihatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam kegiatan ini, para peserta mengikuti pemeriksaan ketajaman penglihatan, konsultasi dengan Refraksionis Optisien (RO) atau Optometrist, pemeriksaan refraksi, hingga edukasi mengenai berbagai penyakit mata yang umum dialami lansia seperti presbiopi (mata tua), katarak, glaukoma, dan degenerasi makula.

Setelah menjalani pemeriksaan, para lansia yang membutuhkan langsung menerima kacamata baca secara gratis sesuai hasil pemeriksaan, sehingga dapat membantu beraktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman.

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Selain layanan pemeriksaan, Holywings Peduli juga menggelar seminar kesehatan bertema 'Pentingnya Menjaga Kesehatan Mata pada Lansia'.

Dalam seminar tersebut, Refraksionis Optisien menjelaskan bahwa penurunan fungsi penglihatan merupakan kondisi yang umum terjadi seiring bertambahnya usia.