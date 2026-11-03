jpnn.com, MEDAN - Holywings Peduli menggelar kegiatan vaksinasi influenza dan edukasi kesehatan mengenai Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) bagi warga Kelurahan Madras Hulu, Medan pada Sabtu (28/11).

Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit pernapasan sekaligus memberikan perlindungan tambahan melalui vaksinasi influenza.

Dalam acara tersebut, Dokter dari RSIA Stella Maris Medan turut memberikan edukasi mengenai ISPA, mulai dari pengenalan gejala, faktor risiko, cara penularan, hingga langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

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Edukasi itu diharapkan dapat membantu masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan saluran pernapasan dan segera melakukan pemeriksaan apabila mengalami gejala yang mengarah pada ISPA.

Vaksinasi influenza juga menjadi salah satu langkah preventif yang diberikan untuk membantu mengurangi risiko terkena influenza serta menurunkan kemungkinan terjadinya komplikasi, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu.

Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli, menyampaikan bahwa kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian bersama.

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Menurutnya, upaya menjaga kesehatan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui pengobatan, tetapi juga dengan meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan penyakit.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan, terutama dalam mencegah penyakit seperti influenza dan ISPA. Kami percaya bahwa edukasi dan langkah pencegahan merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih sehat. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga," ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi.