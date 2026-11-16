Holywings Peduli dan RS Siloam Sriwijaya Jalankan Program Suntik Sehat di Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Kondisi kualitas udara di Kota Palembang masih menjadi perhatian masyarakat lantaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Meski intensitas asap mulai berkurang setelah turunnya hujan, upaya menjaga kesehatan tetap penting dilakukan, terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) yang membutuhkan perhatian lebih terhadap kondisi tubuh dan daya tahan kesehatan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Holywings Peduli bekerja sama dengan RS Siloam Sriwijaya menggelar program suntik sehat multivitamin bagi warga Kelurahan 8 Ilir di Dragon Palembang pada Minggu, 15 November 2026.

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Kegiatan itu juga menghadirkan health talk atau edukasi kesehatan yang membahas pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi pemulihan kualitas udara akibat karhutla.

Program tersebut menyasar masyarakat sekitar, dengan mayoritas penerima layanan suntik sehat multivitamin merupakan kelompok lansia.

Pemberian multivitamin diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan vitamin dan membantu memelihara daya tahan tubuh sesuai kondisi kesehatan masing-masing penerima.

Selain layanan kesehatan, melalui sesi health talk bersama RS Siloam Sriwijaya, warga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan setelah mengalami paparan asap karhutla.

Materi yang disampaikan mencakup upaya menjaga kesehatan pernapasan, memenuhi kebutuhan nutrisi, beristirahat cukup, serta menerapkan pola hidup sehat. Masyarakat juga diingatkan untuk tetap memperhatikan kualitas udara, membatasi aktivitas luar ruangan ketika kondisi udara memburuk, dan menggunakan masker yang sesuai apabila diperlukan.