Holywings Peduli Gelar Aeroboxing, Ini Manfaat Bagi Kesehatan

jpnn.com, MAKASSAR - Holywings Peduli kembali mengadakan kegiatan olahraga sehat untuk masyarakat melalui senam Aeroboxing yang digelar di Tiger Hype Mart Makassar, Minggu, 30 November 2025.



Acara tersebut menjadi bagian dari komitmen Holywings Peduli bekerja sama dengan Tiger Hype Mart Makassar dan Helen’s Makassar untuk mengajak masyarakat khususnya warga kelurahan Maccini Sombala agar menjalani hidup yang lebih aktif dan menyenangkan melalui aktivitas fisik yang mudah diikuti semua kalangan.



Aeroboxing merupakan olahraga kombinasi antara aerobik dan teknik pukulan tinju ringan (non-kontak) yang dilakukan mengikuti irama musik. Gerakan cepat dengan ritme stabil membuat olahraga itu efektif untuk melatih jantung, kekuatan otot, ketahanan tubuh, serta koordinasi gerak.



Olahraga tersebut sangat aman bagi pemula karena tidak melibatkan pertarungan fisik atau kontak langsung, sehingga dapat diikuti oleh pria maupun wanita dari berbagai usia.



Holywings Peduli memilih Aeroboxing karena memiliki sejumlah manfaat kesehatan yang signifikan.

Antara lain, Membakar kalori dengan cepat, cocok untuk yang ingin menurunkan berat badan, Meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru melalui gerakan kardio intensitas sedang, Melatih kekuatan otot lengan, bahu, core, dan kaki lewat kombinasi pukulan dan footwork, Mengurangi stres dan meningkatkan mood berkat ritme musik dan gerakan yang dinamis, Meningkatkan keseimbangan, kelincahan, dan koordinasi tubuh.



Dengan manfaat tersebut, Aeroboxing menjadi salah satu olahraga yang kini banyak diminati komunitas kebugaran di berbagai kota.



Sejak pagi, peserta mulai memenuhi area Tiger Hype Mart Makassar. Instruktur memimpin sesi pemanasan, kombinasi pukulan jab, cross, hook, gerakan kaki, hingga sesi pendinginan yang membuat tubuh terasa lebih ringan.

Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli menyampaikan semangat untuk menghadirkan kegiatan yang membawa dampak kesehatan bagi masyarakat.



“Sebagai bagian dari komitmen sosial kami, kegiatan ini kami adakan untuk mendukung pola hidup sehat di lingkungan sekitar. Kami ingin terus menghadirkan program yang memberi manfaat langsung bagi warga," ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi.



Holywings Peduli berencana melanjutkan program olahraga lainnya, seperti fun cardio, zumba, hingga edukasi kesehatan untuk masyarakat di berbagai kota Indonesia.



Dengan digelarnya Aeroboxing, Holywings Peduli berharap semakin banyak warga yang terinspirasi untuk menjaga kebugaran secara rutin dengan cara yang mudah dan menyenangkan.

Setelah rangkaian olahraga Aeroboxing berlangsung meriah, Holywings Peduli menutup acara tersebut dengan kegiatan yang tidak kalah seru, lomba estafet pingpong yang diikuti peserta dengan penuh antusias.

Permainan sederhana namun penuh tawa itu digelar sebagai bentuk hiburan penutup yang menguatkan kebersamaan para peserta. Lomba dilakukan secara berkelompok, di mana setiap peserta harus mengoper bola pingpong ke anggota tim berikutnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Holywings Peduli menyediakan voucher makan Holywings bagi tim yang berhasil menyelesaikan estafet dengan waktu tercepat. Hadiah itu menjadi daya tarik tersendiri dan membuat lomba berlangsung semakin sengit namun tetap menghibur.

Holywings Peduli berencana terus menghadirkan kegiatan olahraga, hiburan lomba lomba, dan program sosial lainnya di berbagai kota. Kombinasi edukasi kesehatan, aktivitas fisik, dan permainan ringan dianggap efektif dalam membangun interaksi positif antar warga sekaligus meningkatkan kesadaran hidup sehat. (ded/jpnn)