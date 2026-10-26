Holywings Peduli Gelar Senam Anging Mammiri, Ini Manfaatnya

jpnn.com, MAKASSAR - Holywings Peduli kembali menunjukkan komitmen dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Senam Anging Mammiri yang digelar di Elite Makassar, Minggu (25/10).

Kegiatan tersebut diikuti warga Kelurahan Maccini Sombala dan mendapat apresiasi dari Lurah Maccini Sombala, Fuad Raking Bajing.

Acara tidak hanya menjadi sarana untuk mendorong masyarakat menjalani gaya hidup aktif dan sehat, tetapi juga menjadi upaya melestarikan budaya lokal Sulawesi Selatan melalui aktivitas fisik yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Senam Anging Mammiri merupakan aktivitas senam yang mengadaptasi unsur budaya lokal Makassar, dengan iringan musik atau lagu daerah Anging Mammiri yang dikenal luas sebagai salah satu kekayaan budaya Sulawesi Selatan.

Melalui gerakan yang dilakukan bersama-sama, kegiatan ini menghadirkan suasana kebersamaan sekaligus menjadi alternatif aktivitas fisik yang menyenangkan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan ini juga berdekatan dengan peringatan Hari Osteoporosis Sedunia yang jatuh setiap 20 Oktober.

Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan tulang sejak dini melalui pola hidup sehat, termasuk rutin melakukan aktivitas fisik, memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D, serta menerapkan pola makan bergizi seimbang.

Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin sesuai kemampuan dapat membantu menjaga kekuatan otot, keseimbangan, dan fungsi tubuh. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan tulang serta mengurangi risiko jatuh, khususnya pada kelompok lanjut usia.