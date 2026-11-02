Holywings Peduli Gelar Senam Lancang Kuning Hingga Salurkan Bantuan

jpnn.com, PEKANBARU - Holywings Peduli terus membuktikan komitmen dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Senam Lancang Kuning yang digelar di Livehouse Pekanbaru pada Minggu, 1 November 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh warga Kelurahan Bandarraya, Pekanbaru, sebagai upaya mendorong pola hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan masyarakat.

Senam Lancang Kuning merupakan aktivitas olahraga yang mengangkat identitas budaya Melayu, khususnya melalui penggunaan nama Lancang Kuning yang dikenal sebagai simbol kebanggaan masyarakat Melayu.

Acara tersebut menjadi salah satu cara untuk menggabungkan aktivitas fisik dengan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Selain membantu menjaga kebugaran tubuh, senam bersama juga menjadi sarana interaksi sosial yang dapat memperkuat hubungan antarwarga.

Melalui kegiatan ini, Holywings Peduli ingin menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk menjalani aktivitas yang positif, menyenangkan, dan bermanfaat bagi kesehatan.

Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi warga yang mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari senam bersama hingga berbagai permainan interaktif yang disiapkan oleh panitia.

Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga bagaimana kami bisa hadir melalui kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung.