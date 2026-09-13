Holywings Peduli Kembali Menyemarakkan Senam Tangerang Gemilang

jpnn.com, TANGERANG - Holywings Peduli kembali mengadakan kegiatan olahraga dan kepedulian sosial melalui Senam Tangerang Gemilang di Helens Night Mart Gading Serpong, Tangerang, Sabtu (12/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh warga Kelurahan Curug Sangereng dan masyarakat sekitar yang sangat antusias.

Mengusung semangat hidup sehat dan kebersamaan, kegiatan itu tidak hanya mengajak masyarakat untuk aktif bergerak melalui senam, tetapi juga diisi dengan berbagai permainan menarik serta penyerahan bantuan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan kebersihan lingkungan.

Senam Tangerang Gemilang bukan sekadar senam bersama biasa. Senam Kreasi Tangerang Gemilang mulai dibuat pada 2022 oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang. Gerakan-gerakannya diadaptasi dari kebiasaan masyarakat Kabupaten Tangerang sehingga memiliki karakter tersendiri dan dekat dengan kehidupan masyarakat setempat.

Sejak diperkenalkan, Senam Tangerang Gemilang terus disosialisasikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Tangerang.

Senam itu juga kerap hadir dalam kegiatan olahraga masyarakat dan menjadi materi perlombaan antar kecamatan.

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Salah satunya melalui lomba Senam Kreasi Tangerang Gemilang dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas). Pada 2023, perlombaan antar kecamatan tersebut diikuti 25 tim yang berasal dari 24 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Kegiatan serupa kembali digelar pada 2024 dan 2025. Konsistennya perlombaan tersebut menunjukkan bahwa Senam Tangerang Gemilang semakin dikenal dan berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Tangerang.