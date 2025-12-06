Holywings Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Medan

jpnn.com, MEDAN - Sejumlah kawasan di Medan, Sumatera Utara dilanda banjir akibat curah hujan ekstrem selama akhir November hingga awal Desember 2025.

Banjir tersebut menyebabkan sebagian wilayah terendam, aktivitas warga terganggu, dan menimbulkan kerugian materi serta korban jiwa.



Menurut data resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Puluhan ribu warga terdampak, dengan ribuan keluarga yang rumahnya terendam air setinggi 0,5-2 meter. Ratusan hingga ribuan warga dievakuasi ke posko pengungsian sementara. Infrastruktur daerah, termasuk jalan utama, fasilitas pendidikan, dan sarana kesehatan mengalami kerusakan.



Bencana tersebut memicu respons cepat dari pemerintah kota, organisasi kemanusiaan, hingga sejumlah perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam bantuan darurat.



Dalam situasi krisis, solidaritas dan sinergi antar banyak pihak menjadi sangat penting. Holywings Peduli, program tanggung jawab sosial dari Holywings Group, bekerja sama dengan Dragon, Tiger dan Helen’s Medan menyelenggarakan aksi cepat untuk membantu warga terdampak bencana banjir.



Program bantuan mencakup distribusi ratusan makanan siap saji dan sembako berupa beras, minyak goreng, telur ayam, mie instan, sarden, air mineral, dan kebutuhan dasar lain.

Penyaluran bantuan langsung ke titik-titik pengungsian di area terdampak banjir terutama di wilayah kelurahan Madras Hulu dan kelurahan Kesawan, Medan, Sumatera Utara pada Jumat (5/12).



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen sosial perusahaan dalam membantu masyarakat terdampak bencana.



“Kami hadir di Kelurahan Kesawan dan Madras Hulu sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial kami terhadap masyarakat yang sedang mengalami masa sulit. Banjir ini berdampak besar bagi banyak keluarga, dan kami berharap bantuan makanan siap saji dan sembako ini dapat meringankan beban mereka," ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi.

"Holywings Peduli akan terus mengambil bagian dalam aksi-aksi kemanusiaan, terutama ketika masyarakat membutuhkan bantuan cepat dan tepat," sambungnya.



Lurah Kesawan Rahmat Affandy Nasution, S.H menyatakan bahwa kebutuhan mendesak warga yakni terkait makanan dan sembako di pengungsian.

Menurutnya, bantuan dari Holywings Peduli menjadi salah satu kontribusi penting untuk meringankan beban masyarakat.



“Kami mengucapkan terima kasih kepada Holywings Peduli, Tiger dan Dragon Medan atas kepedulian yang diberikan kepada warga Kesawan. Bantuan sembako ini sangat berarti, terutama bagi keluarga yang rumahnya terendam dan kehilangan akses terhadap kebutuhan pokok. Situasi banjir kali ini cukup berat, dan dukungan dari Holywings Peduli membantu mempercepat pemulihan di lapangan. Semoga kepedulian sosial seperti ini terus berlanjut demi kebaikan masyarakat," ucap Lurah Kesawan Rahmat Affandy Nasution.



Oleh karena itu, bantuan darurat berupa sembako menjadi sangat krusial. Bantuan ini tidak hanya memberikan nutrisi dasar, tetapi juga membantu menjaga stabilitas kondisi psikologis korban melalui kepastian pasokan kebutuhan pokok.



Lurah Madras Hulu, M. Taufik Hidayat, S.E pun juga memberikan apresiasi atas bantuan yang diberikan.

"Kami dari Kelurahan Madras Hulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari Holywings Peduli dan Helen’s Medan berupa makanan siap saji yang diberikan kepada warga kami yang terdampak banjir. Bantuan ini sangat membantu," tambah Lurah Madras Hulu, M. Taufik Hidayat.



Aksi sosial berupa pemberian bantuan dari Holywings Peduli ini diharapkan dapat menjadi dorongan moral bagi warga Kesawan dan Madras Hulu Medan untuk bangkit kembali setelah bencana. (ded/jpnn)