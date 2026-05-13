menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Homecoming Sumba 2026: Ikhtiar Komunitas Motor Hadirkan Air Bersih di Desa

Homecoming Sumba 2026: Ikhtiar Komunitas Motor Hadirkan Air Bersih di Desa

Homecoming Sumba 2026: Ikhtiar Komunitas Motor Hadirkan Air Bersih di Desa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Program Homecoming Sumba 2026, GSrek Indonesia Jakarta dengan Injourney. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Upaya menghadirkan akses air bersih di Sumba, Nusa Tenggara Timur, kembali mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Melalui program Homecoming Sumba 2026, InJourney bersama komunitas motor GSrek Indonesia Jakarta Chapter turun langsung membantu masyarakat dan sekolah-sekolah, yang masih kesulitan memperoleh air bersih.

Program berlangsung pada 26 April hingga 2 Mei 2026, mengusung tema “Air untuk Sumba, Lestarikan Indonesia”.

Baca Juga:

Sebanyak 80 peserta terlibat dalam kegiatan sosial tersebut dengan fokus membantu wilayah-wilayah yang kerap terdampak krisis air saat musim kemarau.

Di sejumlah daerah di Sumba, akses air bersih masih menjadi persoalan harian. Warga, bahkan harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air yang layak digunakan.

Melihat kondisi itu, InJourney Community Care bersama GSrek Indonesia Jakarta Chapter menghadirkan sejumlah fasilitas penunjang, mulai dari instalasi tandon air, distribusi pasokan air bersih dari pemasok lokal, hingga pembangunan jaringan pipa dan keran air di lingkungan sekolah.

Baca Juga:

Bantuan tersebut difokuskan untuk mendukung kebutuhan siswa dan tenaga pengajar agar aktivitas belajar tidak terganggu akibat keterbatasan air.

Ketua GSrek Indonesia Jakarta Chapter, Hendra Saputra, mengatakan persoalan air bersih tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat.

Pogram Homecoming Sumba 2026, InJourney bersama komunitas motor GSrek Indonesia Jakarta turun langsung membantu masyarakat dan sekolah yang kesulitan air bersih

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co