Homecoming Sumba 2026: Ikhtiar Komunitas Motor Hadirkan Air Bersih di Desa
jpnn.com, JAKARTA - Upaya menghadirkan akses air bersih di Sumba, Nusa Tenggara Timur, kembali mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Melalui program Homecoming Sumba 2026, InJourney bersama komunitas motor GSrek Indonesia Jakarta Chapter turun langsung membantu masyarakat dan sekolah-sekolah, yang masih kesulitan memperoleh air bersih.
Program berlangsung pada 26 April hingga 2 Mei 2026, mengusung tema “Air untuk Sumba, Lestarikan Indonesia”.
Sebanyak 80 peserta terlibat dalam kegiatan sosial tersebut dengan fokus membantu wilayah-wilayah yang kerap terdampak krisis air saat musim kemarau.
Di sejumlah daerah di Sumba, akses air bersih masih menjadi persoalan harian. Warga, bahkan harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air yang layak digunakan.
Melihat kondisi itu, InJourney Community Care bersama GSrek Indonesia Jakarta Chapter menghadirkan sejumlah fasilitas penunjang, mulai dari instalasi tandon air, distribusi pasokan air bersih dari pemasok lokal, hingga pembangunan jaringan pipa dan keran air di lingkungan sekolah.
Bantuan tersebut difokuskan untuk mendukung kebutuhan siswa dan tenaga pengajar agar aktivitas belajar tidak terganggu akibat keterbatasan air.
Ketua GSrek Indonesia Jakarta Chapter, Hendra Saputra, mengatakan persoalan air bersih tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat.
