Hometown Dairy Kenalkan Greek Style Yogurt Bersama VIU dan Penggemar K-Drama

jpnn.com, JAKARTA - Hometown Dairy, brand premium di bawah Great Giant Foods (GGF) berkolaborasi dengan VIU dalam acara Hometown x VIU Watch Party bersama 200 peserta dari komunitas fans K-Drama, berlokasi di Ice Palace, Lotte Mall Jakarta.

Kolaborasi ini memperlihatkan cara baru menikmati me-time yang lebih premium dengan yogurt creamy berbahan susu segar dan buah asli dari Sunpride.

Melalui acara yang intimate dan relevan bagi para pecinta K-Drama, Hometown memperkenalkan inovasi Greek Style Yogurt yang dirancang untuk menemani momen santai sehari-hari.

Hometown Greek Style Yogurt hadir sebagai yogurt premium dengan tekstur lebih rich dan creamy, dipadukan dengan potongan buah asli Sunpride yang berasal dari perkebunan asli Indonesia.

Produk ini dikembangkan melalui standar kualitas dan craftsmanship Hometown, dengan mengolah kebaikan susu segar menjadi produk bernilai lebih tinggi yang praktis dan menyenangkan untuk dikonsumsi kapan saja.

Ricky Saputra, Consumer Fruit Based and Dairy Head of GGF, menjelaskan bahwa dengan tekstur yang lebih kaya, lebih creamy, dan lebih premium, Hometown Greek Style Yogurt hadir untuk meningkatkan kualitas momen sehari-hari, termasuk momen bersantai.

“Kami melihat konsumen kini semakin menghargai momen me-time yang sederhana, namun bermakna. Greek Style Yogurt kami dirancang untuk membuat momen tersebut terasa lebih premium dan fruitful. Salah satunya adalah dengan menikmati K-drama sambil ditemani Hometown Greek Style Yogurt,” ujar Ricky.

Sementara itu, Benedictus Octario, Head of Business AVOD, VIU Indonesia menyampaikan bahwa kerja sama ini terjalin karena keselarasan nilai antara kedua brand.