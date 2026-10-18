Honai Persembunyian KKB di Intan Jaya Digerebek, 559 Selongsong Peluru Disita

jpnn.com, PAPUA - Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 menemukan 559 selongsong peluru kaliber 5,56 milimeter dan sejumlah komponen senapan di sebuah honai di kawasan hutan belantara Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penemuan itu berlangsung saat personel menelusuri wilayah perbatasan Kampung Kulindigi dan Kampung Bulage pada Sabtu (17/10).

Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo mengatakan honai tersebut ditemukan di tengah hutan dan tersamarkan oleh pepohonan, tumbuhan, serta tanah di sekitarnya. Lokasi itu diduga digunakan sebagai tempat persinggahan atau persembunyian KKB Kodap VIII Soanggama.

"Satgas ODC menemukan sebuah honai di tengah hutan dan tersamarkan oleh pepohonan, tumbuhan, serta tanah di sekitarnya. Lokasi tersebut diduga digunakan sebagai tempat persinggahan atau persembunyian KKB Kodap VIII Soanggama," kata Yusuf di Intan Jaya, Minggu (18/10).

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Selain 559 selongsong peluru, personel menemukan dua set senapan dalam kondisi terurai, satu popor senapan, satu laras senapan, sejumlah komponen senapan, serta tiga pompa tangan senapan. Petugas juga menyita sebilah pisau karambit, bendera Bintang Kejora, dokumen identitas dan dokumen pribadi, sejumlah dokumen dan buku catatan, barang elektronik, satu noken, dan satu jaket berwarna hitam-merah.

Menurut Yusuf, buku catatan yang ditemukan memuat informasi transaksi jual beli amunisi. Seluruh barang bukti tersebut saat ini didalami lebih lanjut untuk memastikan asal-usul dan kemungkinan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana.

"Dalam pemeriksaan, personel menemukan sejumlah barang dan dokumen, termasuk 559 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, yang saat ini menjadi bagian dari pendalaman lebih lanjut untuk memastikan asal-usul dan kemungkinan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana," ujar Yusuf.

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Setelah memeriksa dan mengamankan barang bukti, personel langsung memusnahkan honai yang diduga digunakan sebagai tempat persinggahan atau persembunyian KKB. Tindakan itu dilakukan untuk mencegah lokasi kembali dimanfaatkan untuk aktivitas serupa.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Inspektur Jenderal Polisi Faizal Ramadhani menegaskan setiap barang dan dokumen yang ditemukan harus diperiksa secara cermat sebelum disimpulkan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana. Ia memastikan penegakan hukum dilakukan secara profesional, sesuai prosedur, dan berdasarkan bukti yang telah diverifikasi.