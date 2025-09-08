Honda ADV160 Diperkuat Teknologi RoadSync, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Honda ADV160 mendapat peningkatan fitur melalui teknologi konektivitas terbaru, Honda RoadSync.

Teknologi itu memungkinkan biker terhubung dengan motor melalui smartphone.

Koneksi tersebut memudahkan biker mengakses navigasi, panggilan telepon, pesan singkat, serta menikmati musik tanpa mengganggu fokus saat berkendara.

Kemudahan itu makin lengkap dengan disematkannya panel meter TFT 5 inci dan USB Type-C charger pada seluruh tipe, memudahkan pengisian daya perangkat elektronik selama perjalanan.

Karakter sebagai skutik penjelajah semakin kuat, dengan adanya penyegaran pada sejumah area, termasuk bagian leg shield samping.

Lampu menggunakan LED dilengkapi daytime running lights (DRL) yang modern. Di belakang, skutik ini dilengkapi lampu stop dan lampu sein LED, dipadu dengan sepatbor bergaya motor sport.

Kesan gagah dan tangguh New Honda ADV160 dipertegas pilihan warna yang mencerminkan karakter masing-masing tipe.

Kesan solid pada tipe CBS tercermin dari pilihan warna Glossy Black, Glossy White, dan Matte Red.