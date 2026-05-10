Honda Angkat Bendera Putih di Pasar Korsel

jpnn.com - Langkah Honda Motor Co., Ltd. menghentikan penjualan mobil baru di Korea Selatan menjadi sinyal keras ketatnya persaingan industri otomotif global.

Setelah bertahun-tahun mencoba bertahan di Negeri Ginseng, pabrikan asal Jepang itu akhirnya memilih angkat bendera putih.

Melalui anak usahanya, Honda Korea Co., Ltd., Honda memastikan penjualan mobil baru di Korea Selatan akan dihentikan mulai akhir tahun ini.

Keputusan tersebut diumumkan perusahaan setelah mempertimbangkan perubahan pasar otomotif yang terus bergerak cepat, baik secara global maupun domestik di Korea Selatan.

Dalam pernyataan resminya, Honda menyebut keputusan itu diambil sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing bisnis jangka menengah dan panjang.

Artinya, perusahaan memilih mengalihkan fokus serta sumber daya ke pasar dan lini bisnis yang dianggap lebih potensial.

Pasar otomotif Korea Selatan sendiri memang dikenal tidak mudah ditembus merek asing.

Dominasi produsen lokal seperti Hyundai Motor Company dan Kia Corporation membuat persaingan makin berat, terlebih di tengah percepatan tren elektrifikasi kendaraan.