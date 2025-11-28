Honda BeAT Deluxe Vs Supra X 125: Mana yang Lebih Ideal untuk Ojol?

jpnn.com, JAKARTA - Memilih motor yang paling efisien untuk dipakai bekerja menjadi keputusan paling penting, terlebih kendaraan tersebut digunakan untuk bekerja seperti ojek online (Ojol)

Dua model yang sering dipertimbangkan para pengemudi adalah Honda BeAT Deluxe dan Honda Supra X 125.

Keduanya dikenal irit, bandel, dan perawatannya mudah. Namun, kebutuhan setiap pengemudi tentu tidak sama.

Lalu, mana yang lebih cocok untuk penggunaan harian yang intens?

Efisiensi Bahan Bakar dan Karakter Mesin

BeAT Deluxe menawarkan mesin 110cc dengan konsumsi bahan bakar yang irit sesuai ciri khas motor matik entry-level Honda.

Mesin eSP-nya cukup responsif untuk stop and go, terutama ketika banyak berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.

Sementara itu, Supra X 125 hadir dengan mesin 125 cc memiliki karakter lebih ngisi di putaran bawah hingga menengah.

Efisiensi bensinnya juga sama hematnya, bahkan sering menjadi andalan pengemudi jarak jauh yang butuh motor stabil dan tidak terlalu boros saat digunakan seharian.