Honda BeAT Hadir dengan Warna Baru

jpnn.com, JAKARTA - Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada skuter matik Honda BeAT pada Jumat (26/6).

Skuter matik itu kini mendapatkan pilihan warna dan desain striping terbaru guna mendukung gaya hidup konsumennya.

Honda BeAT tipe CBS hadir dengan warna Glossy Blue Black yang memadukan nuansa biru dan hitam.

Sementara itu, tipe ISS ditawarkan pilihan Glossy Red Blue serta perubahan warna Matte Black yang kini terlihat lebih premium.

Sisi grafis pada seluruh varian juga mendapatkan desain striping baru yang lebih atraktif agar sesuai dengan karakter pengendara yang ekspresif.

Marketing Director AHM, Octavianus Dwi mengatakan penyegaran pada desain itu karena terinspirasi dari perkembangan tren dan juga karakter dari konsumen otomotif roda dua di Indonesia.

“Kami ingin memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen untuk mengekspresikan gaya berkendara yang menyenangkan tanpa menghilangkan nilai utama Honda BeAT,” kata Octavianus dalam keterangan resminya, Jumat.

Sementara untuk varian New Honda BeAT Street, AHM menyirami varian ini dengan warna baru lebih segar, yakni Glossy Gray yang memberikan kesan ekspresif.