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Honda Biz 125 EX Bergambar Kuromi, Menggemaskan!

Honda Biz 125 EX Bergambar Kuromi, Menggemaskan!
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Honda Biz 125 EX edisi Kuromi. Foto: honda

jpnn.com - Motor bebek terbaru Honda tampil beda lewat Honda Biz 125 EX Kuromi 2027, hasil kolaborasi dengan Sanrio.

Honda Biz 125 EX dengan tema utama karakter Kuromi itu dipasarkan khusus di Brasil.

Basisnya tetap Honda Biz 125 EX, tetapi edisi khusus hadir dengan warna hitam matte yang dipadukan aksen ungu dan merah muda, sehingga tampak playful.

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Grafis Kuromi serta ikon mahkota terlihat menghiasi bagian fairing dan bodi, memberikan karakter yang cukup kuat dibandingkan versi standarnya.

Kesan menggemaskan semakin terasa dari permainan warna tersebut.

Motor bebek ini seolah menggabungkan gaya harian yang praktis dengan tampilan yang lebih modis dan unik.

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Honda Biz 125 EX Kuromi menggunakan pelek alloy cast hitam dengan ukuran 17 inci di depan dan 14 inci di belakang. Keduanya dibalut ban tubeless.

Tinggi joknya mencapai 753 mm, sehingga masih tergolong ramah untuk penggunaan di perkotaan.

Motor bebek terbaru Honda tampil beda lewat Honda Biz 125 EX Kuromi 2027, hasil kolaborasi dengan Sanrio.

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