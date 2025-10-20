Honda CB1000F 2026: Sosok yang Lebih Dewasa

jpnn.com - Setelah lama jadi bahan gosip dan muncul dalam berbagai bocoran konsep, Honda akhirnya mengangkat tirai untuk CB1000F 2026.

Motor bukan sekadar model baru—tetapi kebangkitan “darah biru” keluarga CB dalam wujud yang lebih berkarakter, lebih matang, dan penuh nostalgia.

Kalau CB1000 Hornet dikenal liar dan agresif, CB1000F datang dengan pendekatan berbeda: tenang, elegan, tetapi tetap bertenaga.

Aura klasiknya langsung terasa—seperti mesin waktu yang membawa kita ke era keemasan CB750F dan masa kejayaan Freddie Spencer di lintasan AMA 1980-an.

DNA Retro

Tampangnya jelas bukan Hornet yang dibungkus ulang. Tangki bensin memanjang khas motor lawas, bodi belakang meruncing, dan lampu depan bulat tunggal yang simpel berkarisma.

Sekilas, motor seperti hasil kawin silang antara nostalgia dan teknologi Jepang modern.

Namun, jangan terkecoh tampilan klasiknya. Di balik bodi halus itu, tersimpan jantung 1.000 cc turunan CBR1000RR 2017 yang disetel ulang.