Honda CB350 Special Edition: Motif Klasik Berpadu Teknologi Modern

Honda CB350 Special Edition. Foto: honda

jpnn.com - Nuansa motor klasik kembali mengemuka lewat kehadiran Honda CB350 Special Edition.

Motor bergaya retro jadi amunisi baru Honda untuk menggoda pencinta roda dua yang rindu sensasi berkendara ala motor lawas, tetapi tetap ingin kenyamanan teknologi modern.

Secara tampilan, CB350 Special Edition langsung mencuri perhatian. Sentuhan vintage terasa kuat lewat motif klasik di tangki, panel samping, hingga spatbor.

Detail seperti knalpot krom, spion mengilap, serta lampu depan LED berbentuk bulat dengan bezel klasik mempertegas identitasnya.

Grab rail berlapis krom ikut menambah kesan elegan yang tak berlebihan.

Di balik tampilan yang lawas, jantung mekanisnya justru cukup modern. Motor dibekali mesin satu silinder 348,36cc berpendingin udara.

Mesin sanggup menghasilkan tenaga 20 dk pada 5.500 rpm dan torsi 29,5 Nm di 3.000 rpm.

Karakter “thumper” khas mesin satu silinder tetap dipertahankan—tarikan torsi bawah yang kuat, ditemani suara knalpot yang halus, mengingatkan pada motor era 60-70an.

