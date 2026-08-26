Honda CBR1000RR-R Edisi Penghormatan, Hanya 15 Unit, Harga Hampir Rp1 M

jpnn.com - John McGuinness MBE menjadi simbol dari deru mesin, tikungan berbahaya, dan kesetiaan abadinya di Isle of Man TT.

Merayakan perjalanan 30 tahun sang legenda hidup itu, Honda UK melepas mahakarya ke jalan raya: Honda CBR1000RR-R Fireblade SP JM 30th Anniversary.

Honda paham bahwa motor bukan sekadar alat transportasi, melainkan juga mesin waktu.

Tampilannya membangkitkan memori masa lalu lewat balutan livery legendaris Honda RS250 yang dikendarai McGuinness saat debutnya pada 1996.

Lengkap dengan sponsor Paul Bird Motorsport dan papan nomor hijau ikonis era 90-an, motor langsung menerbangkan kita kembali ke masa ketika balap jalanan terasa begitu mentah dan jujur.

Di balik tampilannya yang sarat nostalgia, bersemayam jantung pacu 999 cc empat silinder segaris bertenaga 214 dk.

Dipadu knalpot titanium Akrapovic, sasis turunan MotoGP RC213V-S, serta paket aerodinamika HRC, motor siap menjinakkan aspal mana pun.

Namun, daya tarik utamanya bukan sekadar spesifikasi di atas kertas.