Honda CBR500R Four, Moge Terbaru dengan Mesin Buas

jpnn.com, TIONGKOK - Pabrikan motor asal Jepang, Honda kembali mengebrak pasar otomotif dengan memperkenalkan motor sport bike Honda CBR500 R Four di ajang China International Import Expo (CIIE).

Motor tersebut hadir menawarkan spesifikasi mutakhir karena dibekali mesin empat silinder segaris.

Visordown pada Kamis melaporkan, Honda mengatakan CBR500 R Four melakukan debut publiknya di CIIE bersama beberapa model baru lainnya.

Di dalam rangkanya terdapat mesin empat silinder segaris 502cc yang baru dikembangkan, sebuah konfigurasi yang sudah lama tidak ditawarkan oleh Honda di kelas tersebut.

Honda CBR500R Four masih mempertahankan desain khas CBR yang dikenal dengan fairing penuh, proporsi sporty, dan gaya yang lebih condong ke "performa sehari-hari" daripada motor balap.

Motor berkapasitas mesin besar itu hadir dengan beragam fitur modern yang dapat bermanfaat bagi para penggunanya.

Salah satu fitur yang sudah banyak diketahui adalah sistem E-Clutch dari Honda.

Fitur itu bisa mengoperasikan kopling secara otomatis pada kecepatan rendah, saat memulai perjalanan, dan saat berkendara dengan kondisi berhenti-mulai, sambil tetap memungkinkan pengendara untuk menggunakan tuas kopling jika mereka mau.