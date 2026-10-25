Honda CBR500R Four Resmi Mengaspal, Bukan Kaleng-Kaleng

jpnn.com - Pencinta kecepatan akhirnya bisa bernapas lega. Rumor yang sempat bikin penasaran akhirnya terjawab sudah. Honda CBR500R Four resmi mengaspal.

Langkah Honda jelas jadi kabar gembira. Selama ini, nama besar CBR500R yang beredar di pasar global masih setia mengusung mesin dua silinder sejajar (parallel-twin).

Penyematan nama "Four" pada model terbaru bukan sekadar pemanis tampilan, melainkan penegas identitas baru: raungan khas mesin empat silinder.

Dapur pacu berkapasitas 500cc DOHC 16-katup sanggup memuntahkan tenaga hingga 73 hp di putaran 11.000 rpm serta torsi puncak 47,4 Nm pada 9.750 rpm.

Napasnya pun tergolong panjang. Dengan redline yang tembus hingga 12.500 rpm.

Pasokan udara dijaga tetap padat berkat teknologi downdraft ram-air, yang memaksa aliran udara masuk lebih deras saat digeber di kecepatan tinggi.

Dalaman mesinnya juga dibikin makin halus. Honda menyematkan lapisan minim gesekan pada dinding silinder.

Selain itu, lapisan Diamond-Like Carbon (DLC) pada bagian valve lifter agar performanya tetap stabil dan awet.