Honda CRF1100L Africa Twin Bersolek, Makin Berani, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran warna dan grafis baru pada motor petualang CRF1100L Africa Twin.

Ubahan itu memperkuat karakter motor berbagaya Big Bike Adventure tersebut.

Perubahan tampilan itu hadir pada sejumlah detail, mulai dari warna frame, fork, warna pelek, hingga desain striping. Dengan pembaruan tersebut memberikan kesan semakin tegas dan berkarakter.

Pada varian Honda Tricolor, perubahan terlihat pada warna fork dan pelek yang hadir dengan sentuhan gold, sedangkan warna frame berubah dari merah menjadi hitam.

Desain grafis Honda Tricolor juga diperbarui dengan tampilan yang lebih clean, terutama pada bagian stiker batok depan.

Sementara itu, varian Matt Ballistic Black Metallic kini mendapatkan penyegaran melalui perubahan warna frame dari merah menjadi hitam serta kombinasi striping dari silver-merah menjadi gold.

CRF1100L Africa Twin kini hadir dengan pilihan warna baru Grand Prix Red yang memberikan karakter lebih berani dan sporty.

Kehadiran warna dan grafis terbaru itu semakin memperkuat sosok CRF1100L Africa Twin sebagai model True Adventure untuk eksplorasi berbagai medan.